16 und 20 Jahre sollten die beiden Aktivisten, die am Dienstagmorgen (18.07.) auf der Adenauerbrücke in Ulm demonstrierten und Kilometer lange Staus verursachten, alt gewesen sein. Das sagte der Mitorganisator der Aktion, Ingo Blechschmidt, unserer Zeitung noch im Anschluss an die Protestaktion. Die Polizei Ulm bestätigt uns nun: Die Angaben war nicht korrekt. Die beiden jungen Erwachsenen sind 22 Jahre alt. Das ergab eine Identitätsprüfung im Polizeirevier.