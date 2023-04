In Ulm findet 2023 wieder der Kleinbrauermarkt auf dem Südlichen Münsterplatz statt. Doch in diesem Jahr ist einiges anders. Neben neuen Brauereien gibt es auch neue Öffnungszeiten - und neue Markttage! Alle Infos zum beliebten Ulmer Bierfest hier in der Übersicht:

Neue Öffnungszeiten beim Kleinbrauermarkt 2023 in Ulm

Während die Brauereien ihre Ware neben dem Ulmer Münster wie auch beim Kleinbrauermarkt im Vorjahr von Freitag bis Sonntag anboten, geht es in diesem Jahr einen Tag früher los. Die neuen Öffnungszeiten des Ulmer Kleinbrauermarktes 2023 sind wie folgt:

Donnerstag, 11.05.2023: von 16 bis 22 Uhr

Freitag, 12.05.2023: von 13 bis 22 Uhr

Samstag, 13.05.2023: von 13 bis 22 Uhr

Kleinbrauermarkt in Ulm hat 2023 eine Stunde länger geöffnet

Los geht es mit dem Fassanstich am Donnerstag, den 11. Mai, um 16 Uhr. Und Schluss ist erst um 22 Uhr. Damit können Besucher die Biere und Spezialitäten der zehn Brauereien vor Ort eine ganze Stunde länger genießen, als die Jahre zuvor – und zwar an jedem der drei Veranstaltungstage. Nach dem letzten Öffnungstag dient der Sonntag also zur „Entspannung und Regeneration“, wie die Veranstalter online schreibt.

Wer ist auf dem Kleinbrauermarkt 2023 in Ulm vertreten?

Neben Altbekannten sind 2023 auch neue Teilnehmer unter den zehn vertretenen Kleinbrauern. Vom Veranstalter heißt es dazu: „An der großen Bandbreite von Bier-Spezialitäten wird es auch dieses Jahr nicht mangeln“. Doch welche Brauereien sind vertreten?

Diese zehn Brauereien sind beim Kleinbrauermarkt 2023 in Ulm

2023 neu auf dem Kleinbrauermarkt in Ulm

ProBier-Pass: Gewinnspiel auf dem Kleinbrauermarkt 2023 in Ulm

Wie gewohnt können Besucher mit 0,1 Liter-„ProBierlen“-Gläser mehr Spezialitäten genießen. Wer sich die Etappen mit dem „ProBier-Pass“ von den besuchten Brauereien abstempeln lässt, kann nach sechs gesammelten Stempeln etwas gewinnen. Jede Brauerei lädt dafür zu einer Einkehr ein oder spendiert ersatzweise ein Bierkontingent.

Essen auf dem Kleinbrauermarkt in Ulm – die Stände 2023

Vier neue Ess-Ständen stehen den Besucherinnen und Besuchern zur Auswahl:

Fannis Kartoffelschmiede (herzhafte und süsse Kartoffelpeitschen)

Rahmklecks (Dinnete)

Dinnete-Express (Dinnete)

Feuer und Flamme (Burger)

Gerdums Grillstation (Hähnchen, Haxn und Feuerwurst)

Auch die beiden folgenden Brauereien bieten Essen an:

Schwanen Ehingen (Maultaschen)

Kronenbrauerei (Rote und Steaks)

Musik beim Kleinbrauermarkt 2023 auf dem Südlichen Münsterplatz

Welche Musik ist auf dem Südlichen Münsterplatz geboten, während die Kleinbrauer der Region ihre Biere anbieten? Zur Eröffnung am Donnerstag spielen die „Spitzbuba“. Ebenso viel Stimmung versprechen die Veranstalter online mit dem Auftritt der „Waldstettener Musikkapelle“ am Freitag ab 17 Uhr. Am Samstag versorgt ein DJ das Publikum für Musik.

