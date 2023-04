Das Karussell mit den bunt bemalten Holzpferden ist aus dem Jahr 1846. Es gibt Schiffschaukeln, die man selbst in Schwung bringen muss. Und in der Wurfbude sollte mittels Lederball möglichst die Mütze vom Kopf der uralten Figuren geworfen werden. Der historische Jahrmarkt „Spatzenwiese“ ist wieder in der Friedrichsau, gleich hinter dem SSV Bad.

Rollenrutsche auf der Spatzenwiese erst ab 1. Mai aufgebaut

Christina Horstmann aus Ulm ist mit ihren beiden Jungs, zwei und sieben Jahre alt, gekommen, „weil das Ganze so viel Charme hat“. Leider sei die Rollenrutsche noch nicht da, die ihren Kindern so viel Spaß macht. Die wird erst zum 1. Mai aufgebaut, sagt Schausteller Mendes Böhm aus Westerheim.

Und dann wird auch wieder die „Junge Ulmer Bühne“ (JUB) ihr Kinder-Kultur-Spektakel für die ganze Familie anbieten. Auf dem Gelände gibt es außerdem einen Süßigkeitenstand, frische Waffeln und Kaffee sowie einen großen Sandkasten für die Kleinsten. Der war am Eröffnungstag, am 8. April, am besten belegt. Denn zum Karussellfahren war es noch zu kühl, und die Sonne fehlte. An dem Tag war auch die Premiere des Zirkus Krone, gleich in der Nachbarschaft auf dem Volksfestplatz. Er gastiert dort noch bis 16. April.

Öffnungszeiten der Spatzenwiese in Ulm: Täglich geöffnet, auch an Feiertagen

Wie genau sind die Öffnungszeiten des historischen Jahrmarkts „Spatzenwiese“ in der Ulmer Friedrichsau? Geöffnet ist noch bis Sonntag, den 11.06.2023 - und zwar jeden Tag! Die genauen Öffnungszeiten der Spatzenwiese in Ulm hier auf einen Blick:

Montag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr

Samstag, Sonntag, an Feiertagen und in den Schulferien von 11 bis 19 Uhr

Die Rollenrutsche und die Aktiv-Spielwiese gibt es ab Montag, den 1. Mai, täglich von 15 bis 17 Uhr

„Der Grüffelo“ im Theaterzelt der Spatzenwiese in Ulm

Das Eröffnungs-Programm der Jungen Ulmer Bühne am 1. Mai zeigt ab 14 Uhr stündlich Ausschnitte aus „Der Grüffelo“ im Theaterzelt sowie ab 14.30 Uhr stündlich „Komm, wir geh‘n auf Grüffelo-Jagd“. Das ist ein Mitmach-Programm für die ganze Familie.

Findus und Pettersson, Rabe Socke und Co. auf der Spatzenwiese

Wer noch mehr auf der Spatzenwiese erleben will, kann außerdem die Vorstellungen vom Topolino-Figurentheater besuchen. Unter anderem mit den Stücken „Wie Findus zu Pettersson kam“, „alles Rabenstark“ oder „Das kleine Gespenst“.