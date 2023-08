Oh je, was ist denn da los? Mitten in der Fußgängerzone parkt ein Feuerwehrfahrzeug, Feuerwehrleute und etliche Medienvertreter stehen daneben – und da, ist das nicht sogar der Oberbürgermeister? Passanten bleiben stehen, schauen neugierig herüber, unterbrechen mal kurz ihren Stadtbummel. Das,...