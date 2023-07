Jetzt hat es der Ulmer „Nationalfeiertag“ auch ins Privatfernsehen geschafft. Zumindest ein Teil vom Schwörmontag - das Nabada . Allerdings geht es da nicht um die vielen tausend Nabader, sondern um die Einsatzkräfte, die an diesem Tag ziemlich gefordert waren. Der Sender Kabel Eins berichtet heute Abend (28.7.) um 18.55 Uhr in der Serie „Achtung Kontrolle!“ darüber, was die Einsatzkräfte an diesem Tag alles leisten mussten.