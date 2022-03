Was für eine erfreuliche Nachricht in den Sonntags-Gottesdiensten: Nach den Sommerferien bekommt die Seelsorgeeinheit Dietenheim-Illerrieden einen neuen Leitenden Pfarrer. Die Nachfolge des vergangenen Herbst in den Ruhestand verabschiedeten Gerhard Bundschuh tritt Markus Schönfeld an. Er wechselt...