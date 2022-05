In Deutschland kostet die Packung Zigaretten mittlerweile 7 Euro – 5 davon kassiert der Staat als Verbrauchssteuer. In Irland zahlt der Raucher 12, in England sogar 13 Euro für die Packung. So unterschiedlich die Preise sind, so uneinheitlich sind auch die Tabaksteuern gestaffelt, was zu den gro...