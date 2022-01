Die Nachfrage nach Boosterimpfungen und Erstimpfungen ist auch in Ulm, Neu-Ulm und der Region groß.

Viele Menschen im Raum Ulm wollen möglichst schnell eine Boosterimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Andere entscheiden sich nun für eine Erstimpfung. In den großen Impfzentren wird in der Regel nur nach Anmeldung geimpft – es gibt aber auch zahlreiche Impfangebote, für die man keinen Termin benötigt.

Hier gibt es Impftermine in der Region Ulm/Neu-Ulm

Impfzentrum Weißenhorn bietet Impfungen gegen Corona mit Anmeldung an. Auch in Neu-Ulm und Illertissen gibt es Impfstellen. Die Termine Dasbietet Impfungen gegen Corona mit Anmeldung an. Auch in Neu-Ulm und Illertissen gibt es Impfstellen. Die Termine können online gebucht werden

Impfzentrum Ulm bietet an den festen Impfstandorten (zum Beispiel im Blautal-Center Ulm und in Ehingen) Impfungen mit Anmeldung an. Termine können auf der Website gebucht werden: Dasbietet an den festen Impfstandorten (zum Beispiel im Blautal-Center Ulm und in Ehingen) Impfungen mit Anmeldung an. Termine können auf der Website gebucht werden: www.ulm-impfzentrum.de . Außerdem gibt es die Impfangebote der Uropraxis Ulm und des HNO-Zentrums Ulm – auch dort gibt es Impfungen nach Anmeldung.

Hier gibt es Impfungen in Ulm und Neu-Ulm ohne Anmeldung

In der Praxis von Dr. Akyürek, Wengengasse 27 in Ulm, kann man sich ohne Anmeldung impfen lassen: montags und dienstags von 7 bis 19 Uhr, mittwochs von 7 bis 16 Uhr, donnerstags 7 bis 20 Uhr und freitags von 7 bis 14 Uhr.

Auch die Praxis Yildiz impft ohne Termin jeden Nachmittag von Montag bis Freitag jeweils von 14 bis 18 Uhr. Geimpft wird in der Niederlassung in der Krankenhausstraße 11 in Neu-Ulm.

Das Impfzentrum Ulm bietet in den Impfstützpunkten Ulm-Messe und Blautal-Center ebenfalls wieder Impfungen ohne Termin. Besucher mit Termin haben dort aber weiterhin Vorrang.

Corona: Sonderimpfaktionen in der Region Ulm/Neu-Ulm

Es gibt zudem zahlreiche Sonderimpfaktionen, für die meist kein Termin notwendig ist. Aufgrund der hohen Nachfrage kann es zu langen Wartezeiten kommen. Wenn der Andrang besonders groß ist, gibt es in der Regel keine Impfgarantie – geimpft wird, bis der Impfstoff aufgebraucht ist.

Das sind die nächsten Sonderimpfaktionen in der Region Ulm/Neu-Ulm:

Freitag, 7. Januar

Ulm, Vesperkirche Wiblingen/Bürgerzentrum, 10 bis 14 Uhr

Samstag, 8. Januar

Neu-Ulm, Edwin-Scharff-Haus, 10 bis 17 Uhr

Sonntag, 9. Januar

Neu-Ulm, Edwin-Scharff-Haus, 10 bis 17 Uhr

Ulm, Ditib Moschee in der Herrlinger Straße 68, 10 bis 16 Uhr

Ehingen, DRK-Zentrum, 11 bis 17 Uhr

Laichingen, Daniel-Schwenkmezger-Halle, 11 bis 17 Uhr

Langenau, Stadthalle, 11 bis 17 Uhr

Samstag, 15. Januar

Neu-Ulm, Edwin-Scharff-Haus, 10 bis 17 Uhr

Konstantin-Vidal-Haus, Elchingen, 9 bis 15 Uhr

Sonntag, 16. Januar

Neu-Ulm, Edwin-Scharff-Haus, 10 bis 17 Uhr

Ehingen, DRK-Zentrum, 11 bis 17 Uhr

Laichingen, Daniel-Schwenkmezger-Halle, 11 bis 17 Uhr

Langenau, Stadthalle, 11 bis 17 Uhr

Wichtig: In Einzelfällen können sich die Zeiten der Impfaktionen kurzfristig ändern. Der Landkreis Neu-Ulm informiert über aktuelle Termine Der Landkreis Neu-Ulm informiert über aktuelle Termine auf seiner Website . Das Impfzentrum Ulm bietet online ebenfalls einen Terminkalender an. Auf der Website von Huber Health Care können außerdem nicht nur Termine für das Impfzentrum Weißenhorn gebucht, sondern auch die Sonderimpfaktionen des mobilen Impfzentrums abgerufen werden.

Impfangebote für Kinder in Ulm und Neu-Ulm

HNO-Zentrum Ulm bietet Impfungen für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren. Auf der Website heißt es: „Empfohlen ist die Impfung von der STIKO für Kinder mit Vorerkrankungen oder besonderen Risikokonstellationen. Dennoch kann auf Wunsch der Eltern jedes Kind zwischen 5 und 11 Jahren geimpft werden.“ Die Termine Dasbietet Impfungen für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren. Auf der Website heißt es: „Empfohlen ist die Impfung von der STIKO für Kinder mit Vorerkrankungen oder besonderen Risikokonstellationen. Dennoch kann auf Wunsch der Eltern jedes Kind zwischen 5 und 11 Jahren geimpft werden.“ Die Termine können online gebucht werden

Interessenten sind zudem gebeten, zuerst ihren (Kinder-/Haus-) Arzt beziehungsweise die Ärztin hinsichtlich einer möglichen Impfung zu kontaktieren.

Welche Dokumente benötigt man für die Impfung?

Wer sich gegen Covid-19 impfen lässt, benötigt dafür in der Regel drei Dokumente:

Personalausweis, Reisepass oder Aufenthaltstitel

Impfpass (wenn vorhanden)

(wenn vorhanden) Versichertenkarte der Krankenkasse (wenn vorhanden)

In einigen Fällen ist außerdem eine digitale oder ausgedruckte Terminbestätigung notwendig. Für Erstimpfungen gibt es zudem ein Aufklärungsblatt und eine Einwilligungserklärung. Einige Impfanbieter stellen die Dokumente online als PDF bereit, so dass man sie bereits vor dem Impftermin ausfüllen kann. In anderen Fällen werden die Dokumente vor Ort verteilt.