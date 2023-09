Gelbe Warnwesten, Trillerpfeifen, Fahnen und Plakate: So ausgerüstet stehen knapp 40 Mitarbeiter der Ulmer Ikea-Filiale am heutigen Mittwoch, 27. September, vor dem Eingang und machen ihre Forderungen deutlich. Am Vortag waren einige von Ihnen auf einer zentralen Kundgebung in Stuttgart: 15 Prozent...