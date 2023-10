Für Aufsehen hat am Montagvormittag (09.10.23) in Ulm-Söflingen ein Einsatz des ADAC-Rettungshubschraubers Christoph 22 gesorgt. Der Helikopter landete kurz nach 10 Uhr in der Nähe des Westbads. Was hatte es mit dem Einsatz auf sich?

Nach ersten Informationen eines Reporters der SÜDWEST PRESSE, der vor Ort war, soll es sich um einen medizinischen Notfall gehandelt haben. Die Wiese, die sich hinter dem Hallenbad befindet, sei demnach der einzige Ort in der Nähe des Notfalls gewesen, an dem der Hubschrauber habe landen können.

Der Ulmer Polizei sind keine Informationen zu dem Einsatz bekannt. Wie ein Sprecher des ADAC mitteilt, sorge ein Rettungshubschrauber immer dafür, einen Notarzt zum Ort eines medizinischen Notfalls zu transportieren. Derartige Einsätze seien demnach nicht gravierender, als Einsätze mit einem Rettungswagen.