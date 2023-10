Es ist eine Tat, die ganz Deutschland schockiert hat: Am 5. Dezember 2022 greift ein 27-jähriger Geflüchteter aus Eritrea zwei Mädchen auf ihrem Schulweg in Illerkirchberg an. Die 14-jährige Ece stirbt in Folge der Messerattacke, ihre 13-jährige Freundin überlebt schwer verletzt. Beide waren Z...