Mit Optimismus blicken die Betriebe im Gebiet der Handwerkskammer Ulm, das sich von der Ostalb bis an den Bodensee erstreckt, derzeit in die Zukunft. Das geht aus der aktuellen Konjunkturumfrage der Handwerkskammer hervor. Sechs von zehn Betrieben haben ihre Geschäftslage zum Jahresstart als gut be...