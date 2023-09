Thalia will bald vom Blautalcenter in die Innenstadt umziehen. Wie der Buchhändler jetzt bekannt gegeben hat, soll die Filiale in der Hirschstraße am 12. Oktober eröffnet werden. Die Filiale im Blautalcenter hat bereits am 27. September zum letzten Mal geöffnet.

Die Buchhandelskette zieht, wie be...