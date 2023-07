Steht ein weiteres namhaftes Modehaus endgültig vor dem Aus? Droht ein weiterer Leerstand an prominenter Stelle in der Ulmer City? Das Amtsgericht München hat am Donnerstag (27.08.2023) das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung des Münchner Modeunternehmens Huber eröffnet.

Bereits vor zwei Jahren...