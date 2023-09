Manchmal wirkt es so, als passiere nur Schlechtes auf der Welt, als gäbe es nurmehr schlimme Nachrichten. Wenn sich dieses Gefühl einstellt, dann ist es höchste Zeit für die guten Nachrichten. Zum Start der neuen Woche blicken wir zurück und legen den Fokus bewusst auf Nachrichten aus den vergangenen Tagen, über die man sich nur freuen kann!

Ulm und Region: Schönes von hier

Verschwundenes Mädchen nach zwei Jahren wieder aufgetaucht

Wenn Menschen verschwinden, beginnt meist eine Odyssee aus Sorge, Hoffnung und Verunsicherung. Und während manche Fälle nie aufgeklärt werden und andere tatsächlich traurige Gewissheit erfahren, gibt es auch die Fälle, die gut ausgehen. So ist es in diesem Fall aus dem Raum Ehingen. Nach zwei Jahren ist ein nunmehr 18-jähriges Mädchen wieder aufgetaucht. Die Polizei hatte seit ihrem Verschwinden intensiv nach ihr gesucht und sogar das Fernsehen war involviert. Doch aufgetaucht ist das Mädchen wohl von selbst. Bekannte der Familie zeigen sich überglücklich.

Kreativer Erfinder (92) erklimmt Berge

In Überlingen hat ein 92-jähriger Ingenieur aus der Not eine Idee gemacht. Nachdem er durch einen Unfall nicht mehr in der Lage war, Wandern zu gehen, brauchte Gerhart Wissel eine Lösung. Er tüftelte drei Jahre lang – und fand sie. Seine Erfindung ist eine Art Turbo-Rollator: ein Mix zwischen normalem Rollator und Mountainbike. Mit diesem erklimmt er jetzt wieder Berge, und auch das Kaufinteresse ist groß. Diese Geschichte dürfte wohl gemeint sein, wenn man sagt „wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“!

Blick ins Land: Gute Nachrichten aus ganz Deutschland

Nicht nur im Südwesten gibt es Gutes zu berichten, auch darüber hinaus bewegt sich einiges. Aktuell blickt Deutschland besonders stolz auf ein Sportteam.







Deutschland ist Basketball-Weltmeister!

Warum diese Nachricht die Menschen freut, muss nicht erklärt werden. Das deutsche Team holte den Weltmeistertitel am Sonntag, den 10.09.2023 und damit auch den ersten internationalen Titel seit 30 Jahren. Ein Grund zum Feiern, auch in Ulm. Denn einige der Spieler haben hier ihre Ausbildung genossen.

Der „Krankenhaus-Atlas“ soll für mehr Transparenz sorgen

In Zukunft sollen Patientinnen und Patienten ihren Krankenhausaufenthalt im Voraus genauer planen können. Ein Online-Register soll alle wichtigen Informationen über die Krankenhäuser enthalten: von Fachabteilungen, über die Zahl der Operationen bis zu den Komplikationen. So erhalten die Nutzer mehr Einblicke in die Krankenhäuser. Kritik gibt es allerdings auch, beispielsweise aus Sorge vor dem bürokratischen Aufwand. Das „Krankenhaustransparenzgesetz“ wurde am Mittwoch (13.09.2023) vom Bundeskabinett beschlossen.

Internationale Nachrichten: Es gibt auch Happy Ends!

Manche Geschichten haben Ausgänge, die man sonst nur im Film erwartet. Doch diese kommen aus dem echten Leben. Zwei Beispiele sind besonders kurios.

Van Gogh-Bild aufgetaucht: Nach Diebstahl war es über drei Jahre verschollen

Eine Geschichte wie aus dem Krimi: Nachdem bei einem nächtlichen Einbruch ins Museum „Singer Laren“ bei Amsterdam das Gemälde aus dem Jahr 1884 gestohlen wurde, konnte ein Detektiv es nun zurückbringen. Ein Glück, denn das Bild „Frühlingsgarten. Der Pfarrgarten von Nuenen“ hat Millionenwert. Noch ist nicht viel bekannt über den Ermittlungserfolg, dennoch: Das Groninger Museum zeigt sich in einer Pressemitteilung „äußerst glücklich“.

Er fällt 600 Meter tief - und ist nur leicht verletzt

Einen fleißigen Schutzengel hatte ein Bergsteiger in Neuseeland. Der Mann bestieg am Samstag, den 09.09.2023 den Mount Taranaki, als er den Halt verlor und 600 Meter in die Tiefe fiel. Doch der Mann hatte Glück, aufgeweichtes Eis und Schnee milderten den Aufprall. Der Bergsteiger kam mit leichten Verletzungen davon. Der Mount Taranaki zählt zu den tödlichsten Bergen des Landes.