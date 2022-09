Schule ohne Noten – was für viele Schülerinnen und Schüler wie ein Traum klingt, ist jetzt an drei Ulmer Grundschulen Realität: Die Gemeinschaftsschule Spitalhof, die Adalbert-Stifter-Gemeinschaftsschule und die Regenbogenschule in Ulm-Wiblingen nehmen seit Anfang des Schuljahres an einem Mode...