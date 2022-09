Das war beim letzten Blausteiner Herbst im Jahr 2019: Die Gewürze am Stand von Birgit Brügge waren damals sehr gefragt. Am Wochenende dürften wieder zahlreiche Besucher in die Stadtmitte strömen. Darauf hofft der Verbund der Selbstständigen natürlich. © Foto: Franz Glogger