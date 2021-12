Über 43 Minuten und mehr als 100 Kilometer weit hat in der Nacht auf Samstag ein rasender Geisterfahrer die Polizei und die Autofahrer auf der A8 in Atem gehalten. Am Ende stand ein tödlicher Frontalcrash bei Hohenstadt, bei dem der 30-Jährige getötet und bei dem zwei junge Männer schwer verlet...