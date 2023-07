Der Geflüchtete, der in Dietenheim mehrfach für Ärger gesorgt hat, ist nicht mehr im Ort – und wird voraussichtlich auch nicht dorthin zurückkehren. Das teilt Bürgermeister Christopher Eh am Mittwochnachmittag auf Nachfrage mit. Der Mann habe „erhebliche Sachschäden“ in öffentlichen Geb...