An einer Pinnwand hinter Glas hängen bei der Pforte der Firma Fysam in Laichingen-Feldstetten Stellenausschreibungen für die Standorte Böhmenkirch und Steinheim. In den Bereichen Poliererei, Nachpolieren, Montage, Eloxal und Rohteilfertigung werden „Mitarbeiter (m/w/d)“ gesucht, auch ein inte...