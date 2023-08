Ulm, Elchingen, Paris, Australien: Melanie Scholz ist schon viel herumgekommen in ihren jungen Jahren. Aktuell ist die 27-Jährige als Helferin (Volunteer) bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland aktiv. Dabei ist sie hin und wieder sogar in Fernsehübertragungen zu...