In der Friedrich-Ebert-Straße vor dem Bahnhof stehen in den Sommerferien überraschend neue Bauarbeiten an. Sie haben gravierende Folgen für den Verkehr: Die Friedrich-Ebert-­Straße wird von Dienstag, 26. Juli, bis voraussichtlich Mittwoch, 31. August, voll gesperrt. Die Durchfahrt von Süde...