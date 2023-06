Noch im Juni soll es wieder losgehen: Das Freiluftkino „Donau, Film und Sterne“ vom Neu-Ulmer Dietrich Theater startet in die diesjährige Saison. Gezeigt wird „das Beste aus den letzten zwölf Monaten“, kündigt Betreiber Roman Sailer an. Doch auch neue Filme, sollen auf dem Gelände des SSV Freibads gezeigt werden. Alle Infos zu Start, Filmauswahl und Tickets im Überblick.

Donau, Film und Sterne: Wann öffnet das Open-Air-Kino wieder in Ulm?

Fans des Freiluftkinos müssen sich nicht mehr lange gedulden. Schon am 22. Juni 2023 läuft der erste Film unter freiem Himmel. Ab diesem Zeitpunkt gibt es täglich eine Vorstellung. „Filmstart ist immer zu Beginn der Dunkelheit“, sagt Sailer. Dieser Zeitpunkt verändert sich von Tag zu Tag. Auf der Webseite des Outdoor-Kinos und den Social-Media-Kanälen werde täglich über den genauen Zeitpunkt des Filmstarts informiert.

Bis Mitte September soll es Vorstellungen geben. Je nach Temperatur könne das Outdoor-Kino aber noch in die Verlängerung gehen. „Wir halten uns das offen und schauen, wie das Wetter wird.“

Top-Gun, Avatar, Fast and Furious: Diese Filme werden 2023 im Open-Air-Kino gezeigt

Am Vorstellungsprogramm werde aktuell gearbeitet, berichtet Sailer. Doch einige Titel stünden schon fest:

Top-Gun: Maverick

Avatar: The Way of Water

Sonne und Beton

The Banshees of Inisherin

Super Mario Bros

Manta Manta 2

Dungeons and Dragons

Fast and Furious 10

Bei der Auswahl der Filme werde auf eine Mischung aus den populärsten Blockbustern, Arthouse, alt und neu gelegt. Das Programm wird demnächst auf der Webseite von Donau, Film und Sterne veröffentlicht und soll immer einen Zeitraum von zwei Wochen abdecken – „damit die Gäste planen können“.

Freiluftkino in Ulm: Was passiert bei schlechtem Wetter?

Bei Regen und Gewitter fällt eine Vorstellung wörtlich ins Wasser. „Bei Regen gibt’s eine Absage. Das kommunizieren wir über Social-Media“, erklärt Sailer. In der Regel werde bis spätestens 17.30 Uhr kommuniziert, ob eine Veranstaltung ausfällt.

Wo kann man Tickets für das Outdoor-Kino kaufen?

Eintrittskarten gibt es online oder auch an den Kassen des Dietrich-Theaters, des Mephisto, der Lichtburg und des Obscura-Kinos zu kaufen. Allerdings empfiehlt Sailer den Online-Kauf, denn: „In dem Moment, in dem wir eine Veranstaltung absagen, stornieren wir die Tickets automatisch.“ Der bezahlte Betrag wird Kundinnen und Kunden direkt wieder gutgeschrieben. Auf den Kosten sitzen bleiben müssen aber auch Kundinnen und Kundin nicht, die ein analoges Ticket gekauft haben. Im Fall einer Absage wird der Preis an den Kinokassen erstattet.

Gibt es im Vergleich zu letztem Jahr auch etwas Neues im Freilichtkino? „Ehrlicherweise nein“, gesteht Sailer. „Wir hatten im letzten Jahr eine schöne Open-Air-Saison. Alles, was sich bewährt hat, haben wir mitgenommen.“ Eine Mini-Neuheit gebe es aber doch. Alle Gäste, die ihr Ticket an der Abendkasse kauften, bekommen die Eintrittskarte nun im Look des Open-Air-Kinos.