Sonntag in Erbach. „Da kommt noch was rein“, sagt Rolf Anhorn mit einem Blick in den Himmel. Er muss es wissen, denn der Pilot einer einmotorigen „Regent“ hat seit 1954 den Flugschein. Trotzdem wird der Blaubeurer dem Luftsportverein (LSV) bei dessen Flugplatzfest mit Rundflügen aushelfen ...