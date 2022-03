In der Lobby spielen Kinder mit Bauklötzen. Auf dem Tisch stehen Obst und Nüsse. Ein Blick in den Frühstücksraum zeigt, dass das Büfett um 10 Uhr noch geöffnet ist. Julia Plonka kommt heraus und schaut nach ihren Kindern. „Wir sind hier so super untergebracht“, sagt die 36-jährige Ukraine...