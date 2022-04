Das kleine, blonde Mädchen schaut zögernd in den Raum hinein. In der Hand hält sie eine offene Gummibärchentüte, steckt sich immer wieder einen Bären in den Mund. Sie sieht vielleicht, dass die fremden Menschen im Infopoint des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hinter ihren Masken lächeln – was...