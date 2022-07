Fischerstechen – diese besondere Ulmer Tradition ist eine mehr als 500 Jahre alte und dennoch sehr lebendige Geschichte. Zwei Sonntage, am 24. und am 31. Juli, fährt der Ulmer Schifferverein dafür rund 300 Mitwirkende in farbenfrohen Trachten auf, die Musikgruppen noch nicht mitgezählt. Die V...