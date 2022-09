Zwölf Einladungen in zwölf Lokale: Vor einem Jahr sind Lars Frindt und seine Mitstreiter mit „Fine Dine“ in Ulm an den Start gegangen. Dabei handelt es sich um eine Geschenkbox mit einem Holzständer, in denen zwölf dicke, schön gestaltete Kärtchen stecken. Darauf werden unterschiedliche Lo...