Im Blausteiner Ortsteil Herrlingen ist am Freitag, 6. Oktober 2023, in einem Lagerturm auf einem Firmengelände in der Weiherstraße ein Feuer ausgebrochen. Kurz nach 12.30 Uhr meldeten Zeugen den Brand in der Weiherstraße, teilt die Polizei weiter mit. Die Feuerwehr sei mit mehreren Fahrzeugen ausgerückt.

Polizei ermittelt

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Brand im Lagerturm einer Firma ausgebrochen. Das Feuer griff auf eine Zwischendecke über, wodurch es zu einer Rauchentwicklung kam. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Während des Einsatzes musste die Weiherstraße gesperrt werden. Die Feuerwehr aus Ulm und Blaustein war mit zehn Fahrzeugen und etwa 60 Personen im Einsatz. Die Sperrung der Weiherstraße besteht aktuell und soll etwa gegen 16 Uhr für den Verkehr wieder freigegeben werden.