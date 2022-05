Auf dem Hauptgebäude des Bundeswehr-Krankenhauses (BWK) am Oberen Eselsberg hat es am Montag gebrannt. Das Feuer sei im Bereich der Lüftungszentrale ausgebrochen, teilte Michael Ehrenbeck von der städtischen Abteilung für Feuerwehr und Katastrophenschutz am Nachmittag mit. Laut der Ulmer Polizei...