Sie hat Feuer im Bauch , zischt und stößt Dampf aus. Außerdem wiegt sie über 76 Tonnen, und strotzt dabei noch vor Kraft, obwohl sie schon sehr alt ist. Geht es um einen Drachen oder Dinosaurier? Nein, aber ebenfalls um ein sehr seltenes Exemplar. Eines, das aus dem Jurassic Park des Maschinenzeitalters in die Neuzeit entkommen ist: die 1921 gebaute Dampflok Nr. 75 1118.

Sie zieht den historischen Dampfzug der Lokalbahn Amstetten-Gerstetten, der im Rahmen des „Feriensommerprogramms für alle Daheimgebliebenen und Urlauber“ am Samstag, 12. August, wieder in der Region unterwegs ist. Das teilen die Ulmer Eisenbahnfreunde (UEF) mit. Bei drei Abfahrten an jedem Bahnhof böten sich genügend Möglichkeiten für eine schöne Wanderung oder Radtour über die Stubersheimer und Gerstetter Alb, „oder auch nur das Vergnügen einer Zugfahrt, wie es diese noch bis in die 1960er-Jahre gegeben hat“.

Urzeitliche Geschichte

Alle Kinder, die in Erinnerung an die urzeitliche Geschichte der Schwäbischen Alb einen Dinosaurier als Spielzeug mitbringen, sind zu einer freien Fahrt eingeladen, teilt der UEF weiter mit. „Gleichwertig sind auch Drachen gern gesehen.“ Der Dampfzug starte in Amstetten am Lokalbahnhof um 9.30, 12.30 und 15.30 Uhr; in Gerstetten um 10.50, 13.50 und 16.50 Uhr. Zu- und Ausstiege sind laut UEF an allen Stationen entlang der Bahnlinie möglich.

Auf der 1906 eröffneten Lokalbahnstrecke wurde der Linienzugverkehr der Württembergischen Eisenbahngesellschaft im Jahr 1996 laut UEF eingestellt. Um die historischen Dampfzugfahrten aufrechterhalten zu können, habe der Verein zusammen mit den beteiligten Kommunen die Strecke samt den zugehörigen Grundstücken gekauft.