Der Erbacher Triathlon findet inzwischen zum 27. Mal statt und hat sich längst als großes Sport-Event in der Region etabliert. Am Sonntag, 25. Juni 2023, findet die Veranstaltung, für die der TSV Erbach verantwortlich ist, in der olympischen Distanz und als Volkstriathlon statt. Die Baden-Württembergische Liga wird mit all ihren Mannschaften in Erbach antreten. Nahezu 1000 Sportlerinnen und Sportler haben sich laut einer Mitteilung des TSV angemeldet. Die Anmeldefrist hat am 18. Juni geendet.

TSV bittet um Verständnis

Sie alle messen sich im Schwimmen, Radfahren, Laufen – in dieser Reihenfolge. Ein organisatorischer Kraftakt, für den viele, viele Helfer nötig sind. Dazu müssen am Sonntag auch Straßen und Radwege gesperrt werden. Die Sperrungen werden laut TSV Erbach unmittelbar nach den Rennen aufgehoben, die um 9 Uhr beginnen. Der TSV bittet schon jetzt um Verständnis.

Die Strecke führt vom Erbacher Donauwinkel-Stadion über die Heinrich-Hammer-Straße, weiter nach Donaustetten, Dellmensingen, Stetten, Hüttisheim und Humlangen. Ab dort führt die olympische Distanz weiter über Staig-Altheim nach Weinstetten, Staig, Schnürpflingen, Beuren, Dorndorf, Steinberg und wieder zurück über Staig, Weinstetten, Altheim, Humlangen, Dellmensingen, Donaustetten nach Erbach ins Donauwinkel-Stadion.

Auch der Radweg über die Erbacher WLZ entlang der Stauseen nach Donaurieden und Ersingen bis zum Ersinger Wehr ist für Freizeitradler bis etwa 13.30 Uhr vollständig gesperrt.

Die Umleitungen sind jeweils ausgeschildert. Anlieger, die aus dringenden Gründen während der Sperrung ihr Auto nutzen müssen, werden gebeten, sich mit den jeweiligen Streckenposten oder den Polizeieinsatzkräften vor Ort abzusprechen.