Bei einer Hochzeit von Freunden im „Hirsch“ in Wain „funkte“ es. In dieser alteingesessenen Dorf-Wirtschaft heirateten auch die gebürtigen Wainer Maria und Rolf Gramm. Ihr großer Tag am 31. August 1957 stand zwar unter einem schlechten Stern, brannte in der Hochzeitsnacht doch die elterlic...