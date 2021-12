Die 2G-Regel macht es dem Einzelhandel schwer. „Es kommen deutlich weniger Leute in den Laden. Vom Umsatz her mache ich ungefähr die Hälfte im Vergleich zu vorher“, sagt Annemarie Brückner von „Fischerins Kleid“. Die Betreiberin des Geschäfts, in dem sie faire Mode im Fischerviertel ve...