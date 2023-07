Am frühen Samstagmorgen (29.07.2023) wurde die Polizei wegen eines Streits in der Ulmer Innenstadt zu Hilfe gerufen: Ein Zeuge meldete gegen 4.10 Uhr einen Streit zwischen zwei Personen in der Keltergasse, bei dem auch ein Messer im Spiel gewesen sein soll.

Die Polizei, die mit einer Streife anrückte, fand der Mitteilung zufolge einen hochaggressiven 27-Jährigen vor. Dieser begann demnach sofort, die Beamten zu beleidigen und zu bespucken. Die Einsatzkräfte überwältigten und durchsuchten den Mann, der keine Ausweise mit sich führte. Ein Messer fanden sie jedoch nicht.

27-Jähriger muss mit aufs Ulmer Polizeirevier

Der 27-Jährige, der merkbar unter Alkoholeinwirkung stand, wurde festgenommen und mit aufs Revier genommen. Dort wehrte er sich immer noch, seine Personalien ließen sich laut Polizei nur „unter Zwang“ erfassen. Es stellte sich heraus, dass der Mann der Polizei bereits bekannt war. Da er sich weiterhin nicht beruhigen wollte, wurde er in Gewahrsam genommen, um sich in einer Zelle zu beruhigen.