Großes Aufsehen im beschaulichen Ort Berkheim: In der rund 3000 Einwohner großen Gemeinde im Kreis Biberach haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag, gegen 3.40 Uhr, einen Geldautomaten der Volksbank gesprengt. Die Täter sind auf der Flucht. Nachts wurde mit einem Hubschrauber gefahndet, seit Freitagmorgen wird die Suche am Boden fortgesetzt, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage mitteilte.

Geldautomat in Berkheim gesprengt: Polizei ermittelt

Menschen wurden nicht verletzt, doch der Sachschaden ist laut Polizei erheblich, allerdings liegt noch keine Schätzung vor. Die Einsatzkräfte fanden in dem betroffenen Gebäude in der Heidenbühlstraße, in dem sich glücklicherweise keine Wohnungen befinden, geborstene Scheiben und den beschädigten Geldautomaten vor. Die Täter entnahmen wohl Geldkassetten mit Geld in unbekannter Höhe – auf welche Weise sie den Geldautomaten in die Luft jagten, ist ebenfalls noch unklar. Der Bereich um die Volksbank wurde abgesperrt

Beschreibung der drei mutmaßlichen Täter

Mit starken Kräften fahndete die Polizei nach den Tätern, bei denen es sich ersten Erkenntnissen zufolge um mindestens drei Personen handelt. Folgende Beschreibungen hat die Polizei veröffentlicht:

Die drei Täter waren dunkel gekleidet und trugen Masken über dem Kopf.

Die Unbekannten hatten auch Taschen dabei, als sie das Gebäude verließen.

Einer soll sehr schlank gewesen sein.

Die Täter sollen nach der Sprengung in einen hellen Audi gestiegen und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Erolzheim / B312 / Autobahn A7 davongefahren sein, wie ein Zeuge beobachtete.

Spezialisten der Polizei haben Spuren gesichert, jetzt ermittelt die Kriminalpolizei Biberach. Wem um den Tatzeitpunkt Personen, Fahrzeuge oder Geräusche aufgefallen sind, der soll sich telefonisch unter 07351/4470 melden. Nach den derzeitigen Erkenntnissen fuhren unmittelbar vor der Tat zwei Fahrzeuge an der Bank vorbei. Die Ermittler stufen diese Personen als wichtige Zeugen ein und bitten darum, dass sie sich bei der Polizei melden.

Schlag gegen niederländische Sprenger-Bande im Februar