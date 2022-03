Eine rund 20 000 Quadratmeter große Fläche einer Wacholderheide an der B 28 bei Blaubeuren-Seißen ist am Sonntagnachmittag in Brand geraten. 33 Feuerwehrleute aus Seißen und Blaubeuren rückten mit sechs Fahrzeugen aus.

Gras und Büsche brennen

Aufgrund der Trockenheit hatte sich das Feu...