In den Nachtstunden von Montag auf Dienstag haben Unbekannte der Polizei zufolge nach derzeitigem Ermittlungsstand insgesamt fünf Einbrüche in Luizhausen umgesetzt. An drei Firmengebäuden im Holderring brachen sie Fenster auf und gelangten in die Gebäude. Dort brachen sie teilweise Türen auf un...