Geldbeutel weg, weiteres Bargeld weg: Das ist die Bilanz eines Einbruchs in ein Fahrzeug am Montag in Ehingen. Wie die Polizei berichtet, hatte sich ein Mann um 17.45 Uhr an einem Seat zu schaffen gemacht, der auf einem Parkplatz in der Talstraße geparkt war. Zunächst habe er den Geldbeutel aus der Handtasche genommen, die gut sichtbar auf dem Beifahrersitz stand, danach aus einer weiteren Tasche im Fahrzeugfond weiteres Bargeld gestohlen.

Zeugen alarmieren die Polizei

All das wissen die Beamten deshalb so genau, weil der Einbrecher bei seiner Tat von Zeugen beobachtet wurde. Diese hätten den Mann auch angesprochen, schreibt die Polizei – wonach er zu Fuß in eine unbekannte Richtung geflüchtet sei. Daraufhin wählten die Zeugen den Notruf und informierten die Polizei. Trotz sofortiger Fahndung habe diese den Flüchtigen aber nicht mehr finden können.

Die Polizei beschreibt den Einbrecher anhand der Zeugenaussagen wie folgt:

zirka 160 bis 170 cm groß und korpulent

südländisches Aussehen

kurze helle Haare

hellblaues T-Shirt, kurze graue Hose, schwarze Umhängetasche

Die Höhe der Beute ist noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei Ehingen (Tel. 07391/5880) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.