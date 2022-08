Immer und immer wieder ist das Einstein Discovery Center Thema. Schön und gut. Aber so langsam wär‘s auch schön, wenn es mal was Handfestes geben würde, oder?

Gute Nachrichten. Anfang Juli wurde nämlich tatsächlich etwas ziemlich Konkretes beschlossen. Das Erlebniszentrum hat endlich einen Standort. Komplett überraschend ist der nicht, denn dabei handelt es sich um die alte Paketposthalle am Ulmer Bahnhof. Die Halle war schon länger im Gespräch. Umso schöner, dass es jetzt hingehauen hat. Wie es weitergeht steht weitestgehend fest. Die Verantwortlichen sprechen von einer Step-by-Step-Strategie. Im ersten Schritt soll die Halle nur zum Teil genutzt werden, im zweiten dann vollständig. Schritt drei sieht schließlich die Erweiterung bzw. Überbauung des Gebäudes vor. Das hört sich alles in allem ganz gut an. Allerdings wird das nicht von jetzt auf gleich passieren. Der Verein hinter dem Center plant, dass die Feierlichkeiten zum 150. Geburtstag Einsteins im Jahr 2029 dann in der Paketposthalle stattfinden.

Ein bisschen Sitzfleisch muss man also noch mitbringen.

[frizz]