Hauptredner Heribert Prantl hielt bei der Eröffnung des Donaufestes am Abend ein leidenschaftliches Plädoyer für Europa. Schon am Nachmittag haben die beiden OB das Donaufest eröffnet, wozu das Jugendcamp die Choreographie am Ufer beisteuerte. © Foto: Volkmar Könneke