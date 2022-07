Wie konnte das passieren? Das fragen sich die Menschen in der Region, seitdem am Samstag kurz vor Mitternacht ein 43-Jähriger in der Donau ertrunken ist. Der Mann wollte zur Neu-Ulmer Seite hinüberschwimmen. Wie es heißt, haben Mitarbeiter des wegen des Donaufestes vor Ort eingesetzten Sanitätsd...