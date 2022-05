Endlich warmes Wetter! Endlich wieder rausgehen! Während in manchem Café am Nachmittag wegen der Hitze schon wieder gähnende Leere herrscht, ist die Wiese an der Donau unterhalb des Metzgerturms gut belegt. Doch jetzt das: Bauarbeiter reißen mit einem Minibagger den Gehweg direkt am Fluss auf, s...