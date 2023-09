Landjäger, darauf können sich Gunter Czisch und Andreas Burkhardt schnell einigen. Gemeinsam tätigen sie am Montag (25.09.2023) den ersten Einkauf in Ulms erstem digitalen Supermarkt, der an der Einfahrt zu Uzin Utz im Donautal liegt.

Oberbürgermeister Czisch und Burkhardt, Teva-Chef für Deutsch...