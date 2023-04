Der aus Blaustein stammende Diplomat Martin Jäger (58) soll neuer deutscher Botschafter in der Ukraine werden. Er soll im Sommer sein neues Amt in Kiew übernehmen, wo er Anka Feldhusen ablöst. Der Posten in der Ukraine ist Martin Jägers dritte Station als Botschafter. Er hat Erfahrung in Krisenr...