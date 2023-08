Sie grillen Straußenfilet, zaubern Geflügelpastete und legen Früchte ein – und das alles vor der Kamera. Ulm ist in dieser Woche (ab Montag, 21. August) Schauplatz der Fernsehserie „Das perfekte Dinner“. Darin bekochen sich fünf Hobbyköche gegenseitig, anschließend bewerten sie sich und am Ende wird ein Sieger gekürt. Das Format läuft seit 2006 auf dem Sender Vox und ist überaus erfolgreich. Ähnlich wie beim ebenso beliebten Format „Shopping Queen“ setzen die Macher auf das Lokalkolorit, nur dass hier nicht Modefans, sondern Kochbegeisterte auf ihre Kosten kommen.

Wann läuft „Das perfekte Dinner“ aus Ulm?

Die Sendung wird werktags von 19 bis 20.15 Uhr ausgestrahlt. Die erste Gastgeberin in Ulm ist Katharina aus Beimerstetten. Die 41-jährige Bürokauffrau zaubert nach Angaben des Senders als Vorspeise „Ravioli Mozzarella di Bufala mit Tomate, Basilikum und Zitrone“, als Hauptgericht kommt rosa Straußenfilet mit Erbse, Kartoffel und Kräutern auf den Tisch und zum Nachtisch gibt es eine moderne Interpretation des New York Cheesecake. Katharina ist eine begeisterte Hobbyköchin. Das findet offenbar auch ihr Umfeld. So kam es, dass sie sich nicht nur selbst bei der Sendung bewarb – auch ihre beste Freundin reichte heimlich eine Bewerbung für Katharina ein.

Die weiteren Kandidaten sind Sam, Julia, Bine und Richard. Der Kandidat Richard dürfte einigen Ulmern und Neu-Ulmern bekannt vorkommen: Er ist nämlich der Geschäftsführer der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm. Im Interview verrät er, wie er die Dreharbeiten erlebt hat.

Erschwerte Bedingungen: Gewitter während der Dreharbeiten

Schon in der Auftaktfolge ist zu sehen, dass Ulm mal wieder ganz besonders ist: Während nämlich Katharina auf der Terrasse vor dem Grill steht, muss sie mit einem Gewitter kämpfen. Ob das Essen dennoch rechtzeitig und in der erhofften Qualität auf den Tisch kommt, sehen die Zuschauer heute Abend ab 19 Uhr auf Vox. Online sind die Folgen ebenfalls zu sehen, dafür braucht man aber ein kostenpflichtiges Abo.