Rund 4350 Menschen waren am Montag laut Gesundheitsamt in der Stadt Ulm mit dem Coronavirus infiziert. Also 3,4 Prozent der Bevölkerung, und das ohne Dunkelziffer. Auch die sogenannte kritische Infrastruktur bleibt vom Omikron-Winter nicht verschont: Polizei, Rettungsdienste, Kliniken, Versorgungsb...