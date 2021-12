Offiziell sind am Montag in Baden-Württemberg wie in ganz Deutschland Kinderimpfungen mit einem Corona-Impfstoff speziell für Fünf- bis Elfjährige angelaufen. In der Praxis verläuft der Start allerdings holprig, wie das Beispiel Ulm zeigt. Zumindest, was Impfstützpunkte und öffentliche Impfak...