Laute Beats, grelle Lichter und Getränke an der Bar. Damit lockt dasin der Ulmer Weststadt Woche für Woche Partyfreunde an. Wenn nicht Corona wäre. Seit die Corona-Verordnung das Feiern in Diskotheken verbietet, ist es auch im beliebten Club an der Schillerstraße ruhig geworden. Bis Sa...