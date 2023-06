Knapp 65 Millionen Menschen wurden in Deutschland gegen Corona geimpft. Gut 192 Millionen Impfdosen diverse Hersteller wurden ihnen laut Behörden verabreicht. An deutschen Gerichten sind jetzt knapp 200 Zivilklagen wegen Schäden durch diese Impfungen anhängig – auch in der Donau-Iller-Region.

Am...